Сабатини: в ситуации с переходом Мора в «Интер» есть определённые подвижки

Спортивный директор «Интера» Вальтер Сабатини подтвердил, что клуб работает над переходом форварда дортмундской «Боруссии» Эмре Мора, но призвал журналистов не торопить события.
«Определённые подвижки есть, но неделя только начинается — сейчас ведь только понедельник», — сказал Сабатини в интервью Sky Sport Italia.
В минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги Мор провёл 12 матчей (пять — с первых минут), в которых забил один гол, отдал две результативные передачи и один раз получил прямую красную карточку.
Агент форварда «Боруссии» Д Мора: мы достигли соглашения с «Интером»