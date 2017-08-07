Президент «Гремио»: до встречи со «Спартаком» никаких подвижек по Луану не будет

Президент «Гремио» Ромилдо Болзан сообщил, что бразильский клуб всё ещё ждёт от «Спартака» официального предложения о трансфере нападающего Луана.
«Спартак» назначил нам неофициальную встречу, и до неё никаких подвижек не будет. Если «Спартак» придёт с предложением, которое устроит «Гремио», ситуация может сдвинуться с места.
Учитывая переход Неймара в «ПСЖ», трансферный рынок претерпевает изменения. Луан, конечно, не является игроком того же статуса, что и Неймар, но он тоже профессионал высокого уровня.
«Спартак» заявил, что сделает официальное предложение, и мы посмотрим, будет ли оно соответствовать нашим ожиданиям. Существует реальная возможность трансфера, давайте подождём, поскольку что-то случится на этой неделе", — цитирует Болзана ESPN Brazil.
Ранее сообщалось, что «Гремио» готов продать Луана «Спартаку» за € 20 млн.