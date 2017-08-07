Арустамян: я поражаюсь тому, что «Спартак» готов заплатить за Луана € 20 млн

Спортивный комментатор Нобель Арустамян в эфире шоу «8-16» прокомментировал сообщения СМИ о возможном переходе нападающего «Гремио» Луана в «Спартак».
«У Луана очень сложный характер, и он имеет проблемы с поведением в „Гремио“. Если „Спартак“ его купит, то это будет самая большая сделка для клуба. Говорят про 20 млн евро. И я этому поражаюсь. Красно-белые готовы инвестировать такие деньги в молодого футболиста из Бразилии с очень сложным характером? Если мы возмущаемся поведением Адриано, то что будет делать Луан?
Для меня у «Спартака» есть более проблемная позиция — центральный защитник. Если выбирать между Луаном и Гараем, то выбор однозначен. По моей информации, Гарай из «Валенсии», скорее всего, уйдёт, поскольку у него опять какие-то проблемы. Не знаю, что за проблемы, но он собирается покинуть команду. Однако на него претендует не только «Спартак», но и большие итальянские клубы. Не уверен, что красно-белые выиграют у них конкуренцию», — сказал Арустамян.