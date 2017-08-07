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«Сент-Этьен» арендует у «Зенита» Эрнани на один сезон без права выкупа

7 августа 2017, понедельник. 22:57 Футбол

Полузащитник «Зенита» Эрнани в ближайшее время может перейти в «Сент-Этьен». Французский клуб арендует 23-летнего футболиста на один сезон без права выкупа, информирует L’Équipe. «Сент-Этьен» будет выплачивать игроку более половины зарплаты.

По данным источника, «Сент-Этьен» надеялся приобрести игрока, но «Зенит» отказался продавать Эрнани по цене, которую мог заплатить французский клуб.

Эрнани перешёл в «Зенит» в январе этого года за € 8 млн из бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе». Контракт хавбека с петербургским клубом действует до лета 2021 года.

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Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Сент-Этьен Эрнани Азеведо Жуниор Трансферы
Новости. Футбол
7 августа 2017, понедельник
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