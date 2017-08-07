«Сент-Этьен» арендует у «Зенита» Эрнани на один сезон без права выкупа

Полузащитник «Зенита» Эрнани в ближайшее время может перейти в «Сент-Этьен». Французский клуб арендует 23-летнего футболиста на один сезон без права выкупа, информирует L’Équipe. «Сент-Этьен» будет выплачивать игроку более половины зарплаты.
По данным источника, «Сент-Этьен» надеялся приобрести игрока, но «Зенит» отказался продавать Эрнани по цене, которую мог заплатить французский клуб.
Эрнани перешёл в «Зенит» в январе этого года за € 8 млн из бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе». Контракт хавбека с петербургским клубом действует до лета 2021 года.
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