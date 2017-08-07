Йокич: «Ахмат» — грозный соперник, оттого результат вдвойне радует «Уфу»

Защитник «Уфы» Боян Йокич прокомментировал победу над «Ахматом» (3:2) в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги.
«Начали очень агрессивно. Знали, что „Ахмат“ — очень сильная команда. Результатом довольны: мы победили. В последние 20 минут взвинтили темп, забили голы и одержали важную победу. Нам противостоял грозный соперник, и оттого результат вдвойне радует.
Первый тайм был интересный, сложный, „Ахмат“ владел инициативой. Но на второй тайм мы вышли мотивированными, нацеленными на победу. Рады, что смогли переломить ход встречи и в итоге одержать победу.
В прошлом у нас были матчи, в которых мы проигрывали не по игре, незаслуженно теряли очки, и сейчас нам за это воздаётся. Мы начали сезон очень хорошо, готовились к нему, и результат закономерен. Хорошо, что я забил, но главное, что вся команда была на высоте. В этот раз забил я, в другой забьёт кто-то другой — это неважно, главное — побеждать», — сказал Йокич в эфире программы «8-16».