Д. Реднапп: если Бэйл перейдёт в «МЮ», им уже можно вручать кубок чемпионов АПЛ

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Реднапп, ныне работающий экспертом на британском телевидении, поделился мнением о возможном переходе валлийца Гарета Бэйла из «Реала» в «Манчестер Юнайтед».
«Если Бэйл перейдёт в „МЮ“, им сразу можно вручать кубок чемпионов АПЛ. Бэйл очень хорош, он разорвёт АПЛ, если вернётся сюда. Я на полном серьёзе думаю, что в „МЮ“ он проявил бы себя выше всяких похвал. Бэйл великолепен, и он создан для АПЛ.
Не думаю, что «МЮ» будет единственным претендентом на Бэйла, но соперничать с «дьяволами» на трансферном рынке могут немногие", — цитирует Реднаппа Sky Sports.
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