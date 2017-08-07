Шнур: Питер не спит, снова гулять! Сделал «Зенит» в Питере — пять!

Популярный музыкант и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров представил короткую композицию после того, как питерский клуб одержал крупную победу над «Спартаком» в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:1.
«Питер не спит, снова гулять! Сделал „Зенит“ в Питере — пять!» — говорится в тексте композиции, которая появилась на странице «Зенита» в «Твиттере».
Фото доступно на официальной странице ФК «Зенит» в социальной сети «Твиттер».
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