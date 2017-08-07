«Барселона» разгромила «Шапекоэнсе» в матче за Кубок Жоана Гампера. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 5:0.
По разу отличились Херард Деулофеу, Серхио Бускетс, Лионель Месси, Луис Суарес и Денис Суарес.
Матч был приурочен к авиакатастрофе «Шапекоэнсе». 29 ноября 2016 года самолёт с футболистами бразильского клуба потерпел крушение в Медельине.
Кубок Жоана Гампера — товарищеский турнир, ежегодно организуемый «Барселоной». Трофей был назван в честь легендарного президента — основателя «Барселоны» Жоана Гампера.
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