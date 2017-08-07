Защитник «Шахтёра» Бутко спустился в шахту и познакомился с горняками

Защитник «Шахтёра» Богдан Бутко посетил шахту имени Героев Космоса на предприятии «ДТЭК Павлоградуголь», познакомился с горняками и испытал на себе шахтёрский труд.
«Такая возможность вообще выпадает редко. Я не просто спустился в шахту на пару минут и вышел, а увидел, как люди трудятся, зарабатывают деньги для семьи. Сам всё прочувствовал, впечатлений и эмоций масса. Среди моих родственников тоже есть шахтёр — отец отчима всю жизнь посвятил данной профессии, так что стараюсь всегда поздравлять его с праздником. Для меня много значит этот труд, ведь я немало лет прожил в Донецке, тренировался в академии и выступаю в команде «Шахтёр». Горд, что ношу футболку этого клуба.
Мы нечасто можем увидеть шахтёров непосредственно в рабочее время. И они редко пересекаются в жизни с футболистами. Очень рад, что пообщались. Можно сказать, теперь хорошо понимаю людей, которые с самого утра встают и едут в шахту. Я пять раз копнул лопатой, поработал молотком – и уже почувствовал усталость. Ощущаю, насколько это тяжёлый и кропотливый труд», — цитирует Бутко сайт «Шахтёра».