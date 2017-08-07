Гиггз: в этом сезоне АПЛ следить за «МЮ» и «Ман Сити» будет интереснее всего

Бывший полузащитник и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз отметил, что ждёт прогресса от полузащитника манкунианцев Поля Погба в грядущем сезоне.
«В ближайшем сезоне я жду от Погба большего. Он уже провёл один полный сезон в „МЮ“, а покупка Матича разгрузит его от оборонительной работы. От Погба ждут голов, результативных передач, подач в штрафную. Думаю, в этом сезоне Поль заиграет эффективнее.
Лично я считаю фаворитами ближайшего сезона «МЮ» и «Ман Сити». Глупо сбрасывать со счетов «Челси» после доминирования в прошлом чемпионате, но мне кажется, что следить за «МЮ» и «Сити» будет интереснее всего", — цитирует Гиггза Sky Sports.
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