Матюшенко: Быстров не стал самым высокооплачиваемым игроком «Тосно»

Генеральный директор ФК «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал подписание контракта с полузащитником Владимиром Быстровым и ответил на вопрос о зарплате игрока.
«Быстров поиграл на всех уровнях и в „Зените“, и в сборной России. При нужной мотивации он будет нам помощником и на поле, и в раздевалке, и в быту. У нас команда молодая, многие вообще впервые выступают в РФПЛ. Он вернулся домой, он областной футболист. Это как раз то, что нам и надо. Быстрову ещё предстоит набрать кондиции, не знаю, когда он появится на поле.
Почему всего год контракта? Он сам так решил. Зарплата — конфиденциальная информация. Это не какие-то большие деньги. У нас больших зарплат вообще нет. Он пошёл на наши условия. Быстров не стал нашим самым высокооплачиваемым игроком. У нас ряд игроков, которые получают примерно столько же", — цитирует Матюшенко 47news.