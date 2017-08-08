«Барселона» готова предложить «Ливерпулю» £ 120 млн за Коутиньо

«Барселона» готова предложить «Ливерпулю» £ 120 млн (около € 132 млн) за полузащитника Филиппе Коутиньо, утверждает The Times. Эта информация появилась после того, как Sky Sports сообщил о том, что бразильский футболист хотел бы перейти в каталонский клуб.
Ранее «Ливерпуль» отказался отпускать Коутиньо за € 100 млн. «Барселона» рассматривает Филиппе в качестве долгосрочной замены Андресу Иньесте и возможной подмены кого-то из нападающих, тогда как в роли преемника Неймара, который ушёл в «ПСЖ», клуб видит Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии».
Клопп: приятно, что Коутиньо высоко ценят, но «Барселоне» лучше поберечь энергию