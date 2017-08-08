Десайи: «Милан» много кого купил, но для возвращения былого величия этого мало

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Марсель Десайи, в прошлом выступавший за «Милан», поделился мнением о работе россонери на трансферном рынке.
«Я снова счастлив. Не нужно бояться тратить деньги. Я ждал от новых владельцев „Милана“ активности на трансферном рынке, и они сразу же взялись за дело.
Они купили довольно много игроков, но этого недостаточно. Чтобы создать фундамент для по-настоящему большой команды, нужны лидеры. Для того чтобы «Милан» вновь обрел величие, как в начале 90-х, сделанных трансферов мало", — цитирует Десайи Mihaaru News.
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