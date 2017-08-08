175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Зенит» может вернуться с «Крестовского» на «Петровский» на время ремонта крыши

8 августа 2017, вторник. 01:20 Футбол

Стадион на Крестовском острове будут ремонтировать в связи с протечками раздвижной крыши, и из-за этого «Зенит» может временно вернуться на «Петровский».

«Представители «Метростроя» в ближайшее время займутся протечками раздвижной крыши. Из-за ремонтных работ клуб может провести несколько матчей на стадионе «Петровский», — сообщили в Смольном в интервью АБН.

В Смольном также отметили, что передача стадиона «Крестовский» в собственность «Зенита» состоится после того, как подрядчики устранят неполадки с крышей и обустроят внутренние помещения арены.

Прощайте, скандалы? Что ждёт «Крестовский» под управлением «Зенита»
Арена со скандальной славой со временем полностью перейдёт под управление «Зенита». Сегодня клуб сыграет там первый домашний матч сезона.
Источник: АБН Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Зенит Стадион «Крестовский»
Новости. Футбол
8 августа 2017, вторник
02:29 Игроки «Црвены Звезды» Йовичич и Родич могут пропустить матч с «Краснодаром»
02:13 Наваловский: буду очень стараться, чтобы «СКА-Хабаровск» остался в РФПЛ
01:57 Издание AS нашло сходство между голами Берхамова и Зидана в финале ЛЧ-2002
01:50 «Спартак» предложит за Гарая более € 20 млн
01:36 Уилкшир отказался от предложений клубов ФНЛ и присоединился к «Сиднею»
01:21 Отсутствие гимна Украины на матче «Шахтёр» – «Мариуполь» возмутило вице-премьера
01:20 «Зенит» может вернуться с «Крестовского» на «Петровский» на время ремонта крыши
01:15 «Спортинг» отклонил предложения «Зенита» и «Краснодара» о трансфере Медейруша
00:55 Ротань: для меня есть только тот «Днепр», в котором я играл, другого не знаю
00:54 Эль-Ненни: ближайший сезон я проведу в «Арсенале»
00:34 Анри: возможно, в атаке «Арсенала» сложится уникальная для футбола ситуация
00:34 Десайи: «Милан» много кого купил, но для возвращения былого величия этого мало
00:31 «Спартак» согласился заплатить требуемую сумму за Луана и отказался от Ньянга
00:20 «Барселона» готова предложить «Ливерпулю» £ 120 млн за Коутиньо
00:18 Гуренко: в Беларуси игроки переходят, как цыганский табор, а легионеры никакие
00:07 Матюшенко: Быстров не стал самым высокооплачиваемым игроком «Тосно»
7 августа 2017, понедельник
23:57 Гиггз: в этом сезоне АПЛ следить за «МЮ» и «Ман Сити» будет интереснее всего
23:42 Кьеллини: Бонуччи? Пирло, Видаль и Погба тоже уходили из «Ювентуса»
23:42 Защитник «Шахтёра» Бутко спустился в шахту и познакомился с горняками
23:25 «Барселона» разгромила «Шапекоэнсе» в матче за Кубок Жоана Гампера
23:20 Шнур: Питер не спит, снова гулять! Сделал «Зенит» в Питере — пять!
23:18 Талалаев: «Зенит» со «Спартаком» показал даже не европейский, а мировой футбол
23:15 Панченко: победа над «Амкаром» была кровь из носу нужна «Динамо»
23:05 Д. Реднапп: если Бэйл перейдёт в «МЮ», им уже можно вручать кубок чемпионов АПЛ
23:04 Йокич: «Ахмат» — грозный соперник, оттого результат вдвойне радует «Уфу»
22:57 «Сент-Этьен» арендует у «Зенита» Эрнани на один сезон без права выкупа
22:50 Арустамян: я поражаюсь тому, что «Спартак» готов заплатить за Луана € 20 млн
22:42 Президент «Гремио»: до встречи со «Спартаком» никаких подвижек по Луану не будет
22:37 Моуринью: если после матча с «Реалом» увижу своих бывших игроков, буду рад всем
22:23 Сабатини: в ситуации с переходом Мора в «Интер» есть определённые подвижки
22:13 Кокорин: в ЛЕ спас Лодыгин, а затем сразу большое дерби — всё решил настрой
22:12 Каниболоцкий: какой смысл уходить из «Шахтёра» в любой другой клуб УПЛ?
22:09 Экс-форвард «Рубина» и «Ростова» Девич продолжит карьеру в клубе из Лихтенштейна
22:02 «Ницца» приобрела у «Монако» 20-летнего форварда за € 10 млн
21:56 Синицын: «Краснодару» не хватает в первую очередь лидера команды — Смолова
21:54 Хуммельс: «Бавария» надеется выйти на необходимый уровень в конце августа
21:45 Палкин: «Шахтёр» не будет проводить домашние матчи на «НСК Олимпийский»
21:43 Шупо-Мотинг на правах свободного агента перешёл из «Шальке» в «Сток Сити»
21:31 Переход Луана в «Спартак» из «Гремио» может быть завершён 9 августа
21:26 «Арарат» вышел в 1/32 финала Кубка России, московское «Торпедо» вылетело
21:21 Рамос: не думаю, что Моуринью изменил мою карьеру
21:07 Перес: не продам Роналду, даже если за него будут готовы заплатить золотом
21:07 В России пройдёт первый международный студенческий турнир «Навстречу ЧМ-2018»
20:58 Зидан: две победы в ЛЧ не означают, что я гений или кто-то ещё в этом роде
20:57 Витиньо: слышал, что тренер «Зенита» Манчини не очень любит бразильцев
Все новости RSS
Партнерский контент