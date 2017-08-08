Уилкшир отказался от предложений клубов ФНЛ и присоединился к «Сиднею»

Бывший игрок «Терека» и московского «Динамо» Люк Уилкшир признался, что получил финансово выгодные предложения о продолжении карьеры от клубов ФНЛ, но принял решение присоединиться к «Сиднею».
«Мне не нравится сидеть на скамейке или не играть. Мне это не по душе, и этого не было на протяжении всей моей карьеры. Поговорив с тренером «Сиднея», я почувствовал определённое воодушевление.
У меня были предложения от нескольких клубов из второй лиги России. В финансовом отношении переход был бы более полезным, но для меня и моей семьи это не так привлекательно.
Люди думали, что я умер в 2014 году после того, как не был включён в заявку сборной Австралии на чемпионат мира, но я этого, конечно, не сделал. Я по-прежнему пробовал показать себя в Европе и до сих пор наслаждаюсь своим футболом, поскольку всё ещё играю. Я чувствую себя хорошо — и физически, и умственно», — цитирует 35-летнего австралийца FourFourTwo.