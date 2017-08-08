Издание AS нашло сходство между голами Берхамова и Зидана в финале ЛЧ-2002

Европейская пресса по достоинству оценила точный удар полузащитника тульского «Арсенала» Кантемира Берхамова по воротам «Тосно» в четвёртом туре РФПЛ. Журналисты испанского издания AS сравнили этот гол со взятием ворот «Байера» в исполнении Зинедина Зидана в составе «Реала» в финале Лиги чемпионов 2002 года. В этих эпизодах удары по воротам похожи по исполнению, стали неожиданными для вратарей, и голкиперы фактически оказались бессильны.
Интересно, что оба упомянутых матча завершились со счётом 2:1, однако Зидан свою встречу выиграл, а команда Берхамова уступила.
Видео голов Берхамова и Зидана доступны для просмотра в «твиттере» РФПЛ и на официальном канале «Реала» в YouTube.
«Тосно» одолел тульский «Арсенал», одержав первую в истории победу в РФПЛ