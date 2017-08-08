Наваловский: буду очень стараться, чтобы «СКА-Хабаровск» остался в РФПЛ

Защитник «СКА-Хабаровск» Георгий Наваловский, ранее выступавший в составе «Нефтчи», рассчитывает приложить максимум усилий, чтобы помочь дальневосточной команде сохранить прописку в РФПЛ.
«Мои дела в клубе «СКА-Хабаровск» идут неплохо.К сожалению, команда выступает не очень-то хорошо. В каждом матче должны биться на победу. Не хочу сравнивать Премьер-Лиги России и Азербайджана. Вы сами хорошо знаете разницу в этих лигах.
Я буду очень стараться, чтобы «СКА-Хабаровск» остался в Премьер-Лиге России», — отметил Наваловский в интервью Azerisport.
«СКА-Хабаровск» стартовал в сезоне с четырёх поражений и после четырёх туров находится на последнем месте турнирной таблицы.
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