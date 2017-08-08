Игроки «Црвены Звезды» Йовичич и Родич могут пропустить матч с «Краснодаром»

Перед встречей с «Краснодаром» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы тренерский штаб «Црвены Звезды» столкнулся с рядом кадровых проблем. В настоящий момент под вопросом находится участие в игре 17 августа полузащитника Бранко Йовичича и защитника Милана Родича, хорошо знакомых со спецификой российского футбола.
По информации сербского издания Sportska Centrala, хавбек получил перелом плюсневой кости стопы и вряд ли примет участие в игре с соперниками из Краснодара, а Родич сломал средний палец ноги, что добавило головной боли главному тренеру Владану Милоевичу при выборе состава.
24-летний Йовичич запомнился в России по выступлениям за «Амкар», Родич защищал цвета «Крыльев Советов».
Первая игра «Црвены Звезды» и «Краснодара» состоится 17 августа в Белграде.