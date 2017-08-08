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В Аргентине проанализировали трансферы «Зенита», вспомнив приобретения «Сатурна»

8 августа 2017, вторник. 03:17 Футбол

Журналисты аргентинского издания La Nacion подготовили материал, посвящённый работе «Зенита» на трансферном рынке по привлечению талантливых футболистов из этого латиноамериканского государства. Издание отмечает, что российский футбол практически не знаком аргентинским болельщикам, а «Зенит» стремится стать европейским суперклубом и продолжает работу по поиску игроков в Аргентине. Все разговоры в футбольной России сейчас только о команде из Санкт-Петербурга, пишут латиноамериканские журналисты, а наличие в составе таких аргентинцев как Алехандро Домингес, Кристиан Ансальди и Эсекьель Гарай ранее помогало коллективу с берегов Невы добиваться успехов.

В Аргентине отметили удачный старт в российском первенстве Себастьяна Дриусси и дебют Эммануэля Мамманы в ответственной игре со «Спартаком». Журналисты вспомнили и историю «Сатурна», по мнению местных журналистов расформированного в 2010 году и вновь появившегося спустя четыре года. Тогда в команде из Раменского собрался целый аргентинский десант (Даниэль Монтенегро, Лукас Пусинери, Николас Павлович, Адриан Бастия и Антонио Барихо), но здесь спортивные обозреватели не спешат проводить аналогии.

«Идея с приглашением аргентинских футболистов пока работает очень хорошо. «Зенит», как и «Локомотив», стартовал с четырёх побед и постепенно набирает обороты на европейской арене», — заключили аргентинские журналисты, завершив статью памятной фотографией «Дай пять!» из раздевалки «Зенита» после разгрома «Спартака».

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Источник: La Nación Сообщить об ошибке
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Сатурн ФК Зенит
Новости. Футбол
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