«СКА-Хабаровск»: поле стадиона готово принимать команды и верных болельщиков

В официальном «твиттере» «СКА-Хабаровск» опубликована актуальная фотография поля стадиона имени Владимира Ленина, пострадавшего из-за ливня, который прошёл в Хабаровске в первой половине 7 августа.
«Поле стадиона имени Ленина, несмотря на вчерашние ненастья, готово принимать команды и наших верных болельщиков», — отмечено в сообщении.
Матч «СКА-Хабаровск» — «Анжи» должен состояться сегодня, 8 августа. Начало встречи запланировано на 11:00 мск. Решение о проведении матча должно быть принято арбитром непосредственно перед началом игры.
Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «СКА-Хабаровск».
Стадион «СКА-Хабаровск» затопило перед матчем с «Анжи»