Моуринью намерен отговорить боссов «МЮ» от поездки в Китай следующим летом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен убедить руководство «Манчестер Юнайтед» отказаться от планов проведения предсезонного тура в Китае следующим летом и инициирует встречу с владельцами по этому поводу. Специалисту понравились климат и условия, созданные этим летом в США, и хотел бы посетить Америку и в следующем году, несмотря на всю финансовую привлекательность китайского рынка.
«Клуб планирует игры на Дальнем Востоке следующим летом в рамках предсезонного турнира. Жозе не будет счастлив по этому поводу и будет разговаривать с руководством, которое всё это организует.
Да, у «Манчестер Юнайтед» есть огромное количество болельщиков и множество коммерческих возможностей на востоке, но Жозе хочет поехать в США», — подчеркнул источник издания The Sun, близкий к манкунианцам.