Газзаев: «Спартак» идёт по графику для борьбы за выживание

Известный футбольный специалист, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев подверг критике действия футболистов «Спартака» во встрече с «Зенитом» в четвёртом туре РФПЛ (1:5), отметив, что игра чемпионов страны произвела удручающее впечатление.
«Действующий чемпион не имеет права проигрывать с таким счётом. Читал высказывания Карреры. В каком-то смысле он прав, говоря: «Команда может проиграть, но голову нельзя терять ни в коем случае». Вот только я немного перефразирую. Команда может проиграть, но репутацию терять нельзя ни в коем случае. Если ты чемпион страны, это другой уровень, другой настрой соперников и другая ответственность, особенно накануне выступления в Лиге чемпионов. А «Спартак» произвёл удручающее впечатление своей игрой.
«Спартак» в четырёх турах набрал меньше 50 процентов возможных очков, всего пять. Какой же это «чемпионский график»? Да это график для борьбы за выживание! Красно-белые обязаны доказывать, что их золото было не случайным, а тренер – что он не случайно возглавляет такой клуб. Нынешний сезон для Карреры определяющий, а произошедшее в прошлом чемпионате многие могут истолковать как стечение обстоятельств – смена тренера, эмоциональный подъём, единение команды и болельщиков. Да и качество игры «Спартака» в сезоне-2016/17, откровенно говоря, не всегда соответствовало чемпионским амбициям, хотя команда стала первой, безусловно, по праву», — цитирует специалиста «Спорт-экспресс».
«Ещё раз повторю: для чемпиона непозволительны такие провалы, как в матче в Санкт-Петербурге, даже несмотря на то что соперник, «Зенит», выглядел великолепно», — подчеркнул Газзаев.