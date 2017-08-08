Батшуайи заявил, что не смеялся над Моратой после поражения в Суперкубке Англии

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи заявил, что не смеялся над новичком команды Альваро Моратой после матча за Суперкубок Англии против «Арсенала» (1:1, пен. — 1:4). Перед награждением «канониров» в телевизионный кадр попал Батшуайи, который стоял за спиной Мораты и смеялся.
«Ого, некоторые люди реально поверили, что я смеялся над своим одноклубником и в связи с поражением команды… Жаль вас разочаровывать, но это не так. Я наслаждаюсь каждым голом нашей команды вне зависимости от того, кто стал его автором. Это всё, что вам нужно знать», — написал Миши на своей странице в «Твиттере».
«Арсенал» по пенальти обыграл «Челси» в матче за Суперкубок Англии