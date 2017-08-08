«Барселона» отклонила предложение «МЮ» по Серхи Роберто в размере £ 36 млн

«Барселона» отказалась продать полузащитника Серхи Роберто в «Манчестер Юнайтед», утверждает The Sun. Маникуанцы были готовы заплатить за 25-летнего футболиста £ 36 млн.
В услугах Серхи Роберто также заинтересованы «Челси» и «Монако». Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов активировать опцию выкупа полузащитника за € 42 млн. Контракт Серхи Роберто с сине-гранатовыми истекает летом 2019 года.
В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 32 матчах испанской Примеры и отдал 6 результативных передач.