Наваловский: в РФПЛ высока цена ошибок, за которые «СКА-Хабаровск» наказывали

Защитник «СКА-Хабаровск» Георгий Наваловский в преддверии домашнего матча 5-го тура РФПЛ с «Анжи» вспомнил о выступлениях за махачкалинцев, а также высказал мнение, почему у дальневосточной команды пока нет в активе набранных очков.
«Я благодарен «Анжи» за предоставленный мне шанс. Для меня это было хорошее время, которое навсегда останется в моей памяти. В клубе есть сотрудники, которые работали тогда, работают и сегодня. Но сам «Анжи» сегодня совсем другой клуб. Мы тогда жили на тренировочной базе, которая находилась к северу от города, а теперь команда базируется прямо на «Анжи-Арене». Изменился сам стадион, который по сути пережил реконструкцию.
В Премьер-Лиге высока цена ошибок, за которые нас на старте сезона наказывали. Нужно самим свести свой брак к нулю. А фактором, который поможет любой команде, являются болельщики. Если на домашних играх будет много зрителей, серьёзная поддержка, нам будет проще", — цитирует защитника пресс-служба клуба.