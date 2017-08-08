Коновалов: перед «Кубанью» стоит задача выхода в РФПЛ

Полузащитник «Кубани» Игорь Коновалов рассказал, какие задачи стоят перед командой в сезоне-2017/18.
«Перед нами поставили задачу выхода в РФПЛ. Стараемся играть в комбинационный футбол, больше работать с мячом. Образец для «Кубани» – это комбинационный стиль. Но ФНЛ — трудная лига, многие команды закрываются и играют явно от обороны. Поэтому иногда приходится действовать по-другому», — цитирует Коновалова Onedivision.
После шести туров «Кубань» занимает в ФНЛ 11-е место, в пяти очках от второй строчки, дающей право выхода в Премьер-Лигу. Таблицу ФНЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
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