Полузащитник «Зенита» Жулиано интересен «Фенербахче»

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано попал в сферу интересов «Фенербахче», пишет Sporx.com. Бразильский футболист является одним из четырёх игроков, которых президент клуба Азиз Йилдирим хочет видеть в команде. Сумма трансфера может составить около € 9 млн.
Ранее 27-летний футболист сообщил, что может уйти из «Зенита» и уже есть некоторые варианты. При этом Жулиано сказал, что питерцы могут продать его за ту же сумму, за которую купили, примерно € 7 млн.
Контракт Виктора Жулиано, который играет в «Зените» с июля 2016 года, действует до конца сезона-2019/20.
Источник: Жулиано объявил «Зениту», что хочет уйти