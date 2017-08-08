«СКА-Хабаровск» — «Анжи»: стали известны стартовые составы

Менее часа осталось до начала первого матча 5-го тура РФПЛ между «СКА-Хабаровск» и «Анжи». Встреча состоится на стадионе имени Владимира Ленина. Начало – в 11:00 мск. Предлагаем вашему вниманию составы команд.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов, Черевко, Баляйкин, Корян, Маркович, Дедечко, Наваловский.
Запасные: Криворучко, Никифоров, Христов, Тишкин, Кобялко, Калинский, Друзин, Федотов, Гришко, Казанков, Савичев.
«Анжи»: Солосин, Мусалов, Фибел, Брызгалов, Полуяхтов, Яковлев, Данченко, Афонин, Маркелов, Липартия, Базелюк.
Запасные: Будаков, Багаев, Кацаев, Тетрашвили, Мамтов, Долгов, Хадарцев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«СКА-Хабаровск» — «Анжи»: букмекеры назвали фаворита матча 5-го тура РФПЛ