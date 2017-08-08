Рамос: я мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», но всё сложилось иначе

Защитник «Реала» Серхио Рамос рассказал, что получал предложения от «Манчестер Юнайтед». Было это дважды, в 2015 и 2016 годах. Последний раз манкунианцы были готовы выложить за капитана мадридского клуба € 50 млн.
«В прошлом была возможность присоединиться к «Манчестер Юнайтед». Я благодарен им за предложение, но в конечном итоге всё сложилось иначе. Я счастлив и рад, что остался в «Реале», — цитирует Рамоса Goal.
Серхио Рамос играет в «Реале» с 2005 года. Контракт с «Королевским клубом» действует до лета 2020 года.
Рамос: не думаю, что Моуринью изменил мою карьеру