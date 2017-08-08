Тошич: «Црвена Звезда» в состоянии справиться с «Краснодаром», но будет трудно

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, который находится в статусе свободного агента, оценил шансы «Црвены Звезды» в квалификационном плей-офф раунде Лиги Европы с «Краснодаром».
«Краснодар» серьёзный и мощный клуб. Он быстро развивается. В прошлом сезоне находился в верхней части турнирной таблицы Премьер-Лиги. В России футбол финансово стабилен, отличные условия, современные стадионы. Это сильная команда.
Но я был приятно удивлён, когда смотрел матч «Црвены Звезды» против «Спарты». Они играли хорошо, разумно. Также они должны сыграть против российской команды. Думаю, они могут действовать ещё лучше. «Црвена Звезда» может справиться с «Краснодаром», особенно на своём поле, но будет чертовски трудно», — цитирует Тошича «Спортски Журнал».
Первый матч между «Црвеной Звездой» и «Краснодаром» состоится 17 августа в Краснодаре.