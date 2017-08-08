Себастьян Ларссон может стать игроком «Халл Сити»

Шведский полузащитник Себастьян Ларссон, последним клубом которого был «Сандерленд», может перейти в «Халл Сити». Об этом сообщает Sky Sports. 32-летний футболист является свободным агентом и ведёт переговоры с «тиграми».
На протяжении карьеры Себастьян Ларссон играл за «Арсенал» и «Бирмингем Сити», а с 2011 года выступал в составе «Сандерленда». В футболке «чёрных котов» швед провёл 203 матча, забил 14 голов и отдал 23 результативные передачи.
Также хавбек 90 раз выходил на поле в составе сборной Швеции.
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