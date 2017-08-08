Экс-игрок сборной Франции Малуда мог перейти в «Шапекоэнсе»

Бывший полузащитник сборной Франции Флоран Малуда был не против варианта перехода в «Шапекоэнсе». Как сообщает L’Equipe, 37-летний футболист вёл переговоры с бразильской стороной, но сделка не состоялась, так как клуб и Малуда не сошлись в финансовом вопросе.
В настоящее время фрацуз ищет себе новую команду после выступлений в Индии и Египте.
28 ноября 2016 года игроки, тренерский штаб и персонал «Шапекоэнсе» разбились в результате авиакатастрофы в Колумбии. На борту лайнера находились 77 пассажиров, из которых выжили шесть человек.
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