«СКА-Хабаровск» забил первый гол в российской Премьер-Лиге

В Хабаровске в эти минуты проходит матч 5-го тура РФПЛ между «СКА-Хабаровск» и «Анжи». Хозяева на 68-й минуте повели в счёте, благодаря голу Мирослава Марковича, которому ассистировал Руслан Корян. Этот мяч стал для хабаровчан первым в российской Премьер-Лиге.
В первых четырёх матчах сезона-2017/18 «СКА-Хабаровск» потерпел четыре поражения. Подопечные Алексея Поддубского дважды уступили со счётом (0:2) и (0:1).
На момент матча «СКА-Хабаровск» занимает в РФПЛ 16-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
Видео первого гола «СКА-Хабаровск» можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.
«СКА-Хабаровск» не рассматривает вопрос отставки главного тренера Поддубского