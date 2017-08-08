Жена Реброва: прошу не писать мне и Артёму гадости

Екатерина Реброва, жена вратаря «Спартака» Артёма Реброва, оставила сообщение в «Инстаграме», попросив не оскорблять супруга и её саму. После матча 4-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:5) некоторые назвали Реброва одним из виновников поражения.
«Такими мы пришли в «Спартак»!!! 6 лет ты доказываешь, что ты достоин играть за свой любимый клуб, я вижу твою работу, твои переживания и твою бешеную трудоспособность!!! Я думаю, ты уже доказал, что ты и твоя команда чемпионы, и именно с тобой клуб стал чемпионом!!! Поэтому всех прошу не писать мне и Артёму гадости, а оставить своё мнение при себе!!! Ты у меня самый лучший, и у тебя ещё все только начинается!!! Всё ещё впереди», — говорится в сообщении.
Фото Артёма Реброва с супругой можно посмотреть в «Инстаграме».