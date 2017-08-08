175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Поддубский: в перерыве матча с «Анжи» была установка терпеть и добавить

8 августа 2017, вторник. 13:06 Футбол

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский поделился мнением о домашнем матче 5-го тура РФПЛ с «Анжи», завершившемся победой хабаровской команды со счётом 2:0.

«У нас было на день меньше для восстановления, поэтому в первом тайме не успевали за подборами. В перерыве была установка терпеть и добавить, как бы тяжело ни было.

Что касается новичка команды Мирослава Марковича, то нападающего оценивают по голам. Он забил. Дальше думайте.

Было ли принципиально выиграть у бывшего тренера команды Александра Григоряна? Для меня непринципиально. Принципиально было одержать первую победу», — сказал Поддубский в эфире телеканала «Наш футбол».

«СКА-Хабаровск» обыграл «Анжи», одержав первую победу в РФПЛ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Анжи СКА-Хабаровск Александр Григорян Алексей Поддубский
Новости. Футбол
8 августа 2017, вторник
13:22 Нигматуллин: сравнение Реброва и Селихова — это как сравнить БМВ и «Мерседес»
13:21 СМИ: «Спартак» достиг принципиального соглашения с «Валенсией» о переходе Гарая
13:17 Акинфеев не поможет ЦСКА в матче с «Тосно»
13:14 Мостовой: не верится в трансфер Гарая в «Спартак». Его жена захотела в Россию?
13:12 Видео. Топ-10 голов ударами головой в сезоне-2016/17 Бундеслиги
13:06 Поддубский: в перерыве матча с «Анжи» была установка терпеть и добавить
13:06 Григорян: «Анжи» доминировал во втором тайме, но был пойман на контратаках
12:55 «СКА-Хабаровск» обыграл «Анжи», одержав первую победу в РФПЛ
12:51 «Барселона» разгромила «Шапекоэнсе» на Кубке Жоана Гампера. Видеообзор матча
12:36 Жена Реброва: прошу не писать мне и Артёму гадости
12:35 «СКА-Хабаровск» забил первый гол в российской Премьер-Лиге
12:34 Пашалич за 20 минут игры с «Зенитом» сделал 100% точных передач
12:26 Фурсенко: «Зенит» будет играть только на стадионе «Санкт-Петербург»
12:18 Экс-игрок сборной Франции Малуда мог перейти в «Шапекоэнсе»
12:09 Полузащитник «Марселя» Пайет из-за травмы пропустит минимум две недели
12:09 Себастьян Ларссон может стать игроком «Халл Сити»
12:06 Тошич: «Црвена Звезда» в состоянии справиться с «Краснодаром», но будет трудно
11:52 «Сент-Этьен» получит право выкупа игрока «Зенита» Эрнани за € 12 млн
11:34 «Атлетико» хочет продлить контракт с Облаком, сумма отступных составит € 150 млн
11:25 Агент: Дракслер не покинет «ПСЖ»
11:25 Капитан «Амкара» Занев: стараемся не искать крайних, а поддерживать друг друга
11:22 Алексис рассказал партнёрам по «Арсеналу», что готов остаться в клубе на сезон
11:19 Федерация футбола Украины ведёт переговоры с Коллиной по новому контракту
11:17 Зидан опроверг информацию о желании купить у «Ювентуса» Дибалу
10:51 Рамос: я мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», но всё сложилось иначе
10:32 «Интер» договорился с «Боруссией» Д об аренде Мора с правом выкупа за € 15 млн
10:32 «Атлетико» отказался от возможности приобрести Турана
10:18 Экс-игрок сборной Нидерландов Давидс может возглавить «Хартс»
10:09 «СКА-Хабаровск» — «Анжи»: стали известны стартовые составы
10:05 Полузащитник «Зенита» Жулиано интересен «Фенербахче»
09:53 Коновалов: перед «Кубанью» стоит задача выхода в РФПЛ
09:46 Ходдл: ощущение, что Конте несчастлив в «Челси»
09:42 Каррагер: я буду удивлён, если через год Конте будет тренером «Челси»
09:32 «Бавария» может переманить скаута дортмундской «Боруссии»
09:30 Наваловский: в РФПЛ высока цена ошибок, за которые «СКА-Хабаровск» наказывали
09:10 После вылета из ЛЧ защитник Вида хочет покинуть киевское «Динамо»
08:11 «Реал» готов предложить «Ювентусу» € 85 млн и Ковачича за Дибалу
08:03 «Барселона» отклонила предложение «МЮ» по Серхи Роберто в размере £ 36 млн
07:28 Деулофеу: футболисты «Шапекоэнсе» — герои
07:06 Вальверде: всё межсезонье «Барселона» готовилась именно к матчу с «Реалом»
06:48 Батшуайи заявил, что не смеялся над Моратой после поражения в Суперкубке Англии
06:40 Моуринью: надеюсь, допинг-офицеры дадут отпраздновать победу в Суперкубке УЕФА
05:55 Экс-защитник «Арсенала» Сендерос подписал контракт с «Хьюстоном»
04:53 Газзаев: «Спартак» идёт по графику для борьбы за выживание
04:40 Моуринью намерен отговорить боссов «МЮ» от поездки в Китай следующим летом
Все новости RSS
Партнерский контент