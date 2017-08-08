Поддубский: в перерыве матча с «Анжи» была установка терпеть и добавить

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский поделился мнением о домашнем матче 5-го тура РФПЛ с «Анжи», завершившемся победой хабаровской команды со счётом 2:0.
«У нас было на день меньше для восстановления, поэтому в первом тайме не успевали за подборами. В перерыве была установка терпеть и добавить, как бы тяжело ни было.
Что касается новичка команды Мирослава Марковича, то нападающего оценивают по голам. Он забил. Дальше думайте.
Было ли принципиально выиграть у бывшего тренера команды Александра Григоряна? Для меня непринципиально. Принципиально было одержать первую победу», — сказал Поддубский в эфире телеканала «Наш футбол».
«СКА-Хабаровск» обыграл «Анжи», одержав первую победу в РФПЛ