Видео. Топ-10 голов ударами головой в сезоне-2016/17 Бундеслиги

«Чемпионат» представляет вашему вниманию видеоролик, посвящённый десятке лучших ударов головой в сезоне-2016/17 чемпионата Германии.
10. Джеффри Брума («Вольфсбург») в ворота «Айнтрахта».
9. Артуро Видаль («Бавария») в ворота «Боруссии» (М).
8. Джон Кордоба («Майнц») ворота «Аугсбурга».
7. Никлас Зюле («Хоффенхайм») в ворота «Герты».
6. Марио Гомес («Вольфсбург») в ворота «Фрайбурга».
5. Джошуа Киммих («Бавария») в ворота «Кёльна».
4. Серж Гнабри («Вердер») в ворота «Майнца».
3. Гвидо Бургшталлер («Шальке») в ворота «Гамбурга».
2. Милош Йойич («Кёльн») в ворота «Гамбурга».
1. Пьер-Эмерик Обамейянг («Боруссия» Д) в ворота «Айнтрахта».