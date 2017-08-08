Мостовой: не верится в трансфер Гарая в «Спартак». Его жена захотела в Россию?

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможный трансфер бывшего защитника «Зенита» Эсекьеля Гарая в «Спартак». Ранее в СМИ сообщалось, что столичный клуб собирается предложить «Валенсии» более € 20 млн за защитника, который ранее выступал за «Зенит».
«Мне не очень верится, что состоится трансфер Эсекьеля Гарая в «Спартак». Футболист ушёл из «Зенита» из-за жены, которой не нравилось в России. Вдруг она захотела обратно? 20 миллионов евро – это слишком большая цена. Решать, конечно, руководству «Спартака», но мне кажется, что цифра не очень реальная.
Что касается обороны «Спартака» и её усиления, то после одного поражения от «Зенита» не надо думать, что в линии защиты всё плохо. Два месяца назад этот же состав стал чемпионом России. Ошибки у игроков были и в прошлом сезоне, поэтому ничего нового не произошло. Пропустили от «Зенита» много, но выиграют сейчас два матча подряд и будут все говорить, что это надёжная чемпионская игра», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.