На матче «Урал» — «Зенит» ожидается аншлаг

Как рассказали корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину в пресс-службе «Урала», на предстоящем матче 5-го тура российской Премьер-Лиги «Урал» — «Зенит» ожидается аншлаг.
Матч пройдёт 9 августа в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена Уралмаш», который вмещает 10 000 человек. За день до матча реализовано более 6000 билетов. Плюс болельщикам гостей выделена квота 1500 билетов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Зенит». Начало – в 17:30 мск. После четырёх туров «Зенит» лидирует в РФПЛ, а «Урал» занимает 8-е место.
Таблицу Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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