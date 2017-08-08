Экс-игрок «Тосно» Зубейко: Григорян каждое моё действие подвергал критике

Защитник одесского «Черноморца» Евгений Зубейко рассказал о периоде карьеры в «Тосно», когда команду возглавлял Александр Григорян, ныне работающий главным тренером «Анжи». Специалист работал в клубе из Ленинградской области в 2015 году.
«Команду возглавил Александр Григорян, с которым мы не нашли общий язык. Было тяжело в психологическом плане. Отношение кардинально отличалось от того, которое я видел в Одессе. Каждое моё действие подвергалось критике. Я старался проявить себя, но звучало: „Это всё не то“. Позже, из-за того что там много синтетических полей, появилась проблема с коленом. Кстати, после сборов на Кипре и в Турции этот тренер был уволен в конце февраля. Исполняющим обязанности назначили его помощника Евгения Перевертайло, и для меня ничего не поменялось. По итогам сезона мы стали третьими, а в июне я ушёл», — цитирует Зубейко Footboom.