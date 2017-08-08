Быстров: думаю, в нынешнем чемпионате у «Зенита» не будет конкурентов

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров, перешедший накануне в «Тосно», поделился мнением о победе петербургской команды над «Спартаком» со счётом 5:1 в домашнем матче 4-го тура РФПЛ.
«Зенит» хорошо настроился на эту встречу и не оставил ни одного шанса «Спартаку». И дело здесь не в итоговом результате. В игре. «Зенит» победил заслуженно, по делу. Летом клуб усилился и сейчас показывает хорошую игру. Думаю, в нынешнем чемпионате России у «Зенита» не будет конкурентов.
Уверяю вас, если бы сейчас у «Зенита» было ноль набранных очков, их всё равно считали бы главным претендентом на золотые медали. К тому же не забывайте, трансферное окно не закрылось, «Зенит» ещё будет усиливаться. Остальные же клубы не только не укрепились, но даже ослабились», — сказал Быстров.