Панов поддержал голкипера «Спартака» Реброва

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Панов поддержал вратаря «Спартака» Артёма Реброва, который подвергся критике после поражения красно-белых в матче 4-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:5). Ранее супруга Реброва оставила сообщение в «Инстаграме», попросив не оскорблять её и супруга. В ответ Панов оставил сообщение на официальной странице объединения болельщиков «Спартака» «Фратрии» в «Твиттере».
«Катя, передай поддержку Артёму от Панова Александра!!! Он всё равно молодец!!! Мы в него верим!!! Удачи ему в следующем матче!!! «Спартак», — говорится в сообщении.
Панов: благодарю за поддержку, «Зенит» с победой, «Спартак» чемпион