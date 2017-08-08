«Зенит» объявил о переходе Эрнани в «Сент-Этьен» на правах аренды

Футбольные клубы «Зенит» и «Сент-Этьен» достигли соглашения о переходе 23-летнего бразильского полузащитника Эрнани во французскую команду на правах аренды до конца сезона-2017/18.
Эрнани перешёл в «Зенит» в декабре 2016 года и провёл 11 матчей. Ранее выступал за бразильские клубы «Атлетико Паранаэнсе» и «Жоинвиль».
В первом туре чемпионата Франции «Сент-Этьен» на своём поле выиграл у «Ниццы» со счётом 1:0.
Ранее известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что «Сент-Этьен» получит право выкупа игрока за € 12 млн.