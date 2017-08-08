«Уфа» продлила беспроигрышную серию в молодёжном первенстве до пяти матчей

В российском молодёжном первенстве сыграны два матча 5-го тура. В Перми «Амкар» принимал «Уфу» и не смог выиграть в пятой встрече кряду. Матч завершился вничью (0:0). Благодаря этому результату «Уфа» продлила беспроигрышную серию до пяти игр.
Параллельно в Сысерти «Урал» принимал «Зенит». Хозяева в новом сезоне пока не побеждали, а гости лишь один раз смогли выиграть. В отчётном матче уже на 10-й минуте Никита Муромский вывел «Урал» вперёд – 1:0. «Зенит» на 26-й минуте усилиями Дмитрия Плетнева сравнял счёт, а на 34-й минуте после результативного удара Максима Бачинского вышел вперёд – 2:1. Однако удержать преимущество питерцы не смогли.
На 36-й минуте Никита Глушков сделал счёт равным (2:2). В оставшееся время зрители забитых голов не увидели.
Таблицу молодёжного первенства можно посмотреть на «Чемпионате».