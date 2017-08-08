Джано: для меня сейчас ситуация в «Спартаке» складывается плохо

Полузащитник «Спартака» Джано рассказал, что в настоящее время он не может быть довольным тем, как складывается ситуация для него в клубе. Грузинский футболист в текущем сезоне не провёл ни одного матча в РФПЛ.
«В нескольких матчах на старте сезона не участвовал… Хочу играть. Но состав определяет тренер, это его решение. Всегда говорю, что футбол для меня — всё. Поэтому выкладываюсь не на сто, а на сто пятьдесят процентов. Понимаете, я такой футболист… Должен созидать, создавать моменты, обыгрывать соперников… Когда не выходишь на поле, теряешь тонус. Поэтому для меня сейчас ситуация складывается плохо. Потом будет сложно входить в игру.
Доволен только тогда, когда играю постоянно. А если не выхожу на поле — меня это очень расстраивает. После матчей лучше не беспокоить, мои друзья и родные это знают. После игр звонят мне, только если хорошо сыграю. А если не выхожу на поле вообще, то общаться со мной не стоит. В такие дни настроения говорить нет. Для меня как для футболиста игры — самое важное, что только может быть», — цитирует Джано пресс-служба клуба.