Фернандо: в «Спартаке» есть всё необходимое для хороших результатов и прогресса

Полузащитник «Спартака» Фернандо поделился впечатлениями от выступления за московский клуб, с которым в сезоне-2016/17 выиграл золотые медали российской Премьер-Лиги.
«Спартак» — очень популярный клуб в России, у нас самая большая армия болельщиков. Наш владелец — миллиардер, вкладывающий большие деньги в футбол, поскольку ему нравится этот вид спорта. В прошлом сезоне мы впервые за 16 лет выиграли чемпионат страны. В начале этого сезона команда впервые в истории победила в Суперкубке России. У нас очень славная история, клуб много раз побеждал в чемпионате. В «Спартаке» очень хорошая инфраструктура, в том числе современный стадион, который примет чемпионат мира. Здесь есть всё необходимое для хороших результатов и прогресса.
Очень рад здесь играть, пусть Россия и не считается центром Европы. Всё-таки защищать цвета «Спартака» — это значит выступать за самый популярный клуб страны, у которого больше всех болельщиков. Наш стадион постоянно заполняется, и в гостевых матчах также всегда ощущается поддержка. В этом сезоне в РФПЛ играет команда, до стадиона которой надо добираться восемь часов на самолёте. Но у нас уже был такой выезд, и там было много наших болельщиков — настолько популярен «Спартак» в России.
Конечно, из-за долгого отсутствия титулов клуб ощущал очень большое давление. К счастью, спустя 16 лет мы выиграли чемпионат. Ко мне обратились, предложив конкретный проект. Я согласился и ничуть не пожалел об этом. Это был прекрасный сезон. Теперь нас ждёт особенный сезон, в котором мы будем выступать в Лиге чемпионов, крупнейшем турнире мира. Кроме того, нас ждёт большое испытание — защита чемпионского титула", — цитирует Фернандо Zero Hora.