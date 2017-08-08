Джано: хочу выиграть чемпионат ещё много раз

Полузащитник «Спартака» Джано рассказал о завоёванном в прошлом сезоне чемпионском титуле, а также поведал, как к этому событию отнеслись на его родине в Грузии.
«Все эти годы шёл к ней. Когда наконец достиг цели, больше ни о чем не думаешь — «летаешь». Я с четырёх лет гоняю мяч, в 24 года стал чемпионом России. А Россия ведь не маленькая страна. Она огромная. И ты осознаёшь, что победил со «Спартаком» — легендарным, самым титулованным клубом страны. Те эмоции не передать словами! Рад за многочисленных поклонников красно-белых, которые тоже долго ждали нашей победы. Хочу выиграть чемпионат ещё много раз.
В Грузии после победы «Спартака» в чемпионате России был большой праздник. Все гуляли в ресторане. Правда, без меня: мероприятие состоялось сразу после того, как нам вручили кубок в Москве. Друзья звонили мне по Viber, показывали, как отмечают победу. Вообще получил много поздравлений. Даже из правительства Грузии звонили. Для меня это очень приятно: столько людей тебя уважает!" — цитирует Джано пресс-служба клуба.