«СКА-Хабаровск» — «Анжи» — 2:0. Видеообзор матча 5-го тура РФПЛ

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча 5-го тура российской Премьер-Лиги «СКА-Хабаровск» — «Анжи», который состоялся 8 августа и завершился в пользу хабаровчан (2:0).
Всё решилось после перерыва. На 68-й минуте Руслан Корян нашёл пасом Мирослава Марковича, сербский нападающий вошёл в штрафную площадь и пробил над руками голкипера Алексея Солосина – 1:0. Второй мяч влетел в сетку ворот «Анжи» уже в компенсированное время. На 94-й минуте отличился вышедший на замену Николай Калинский.
Эта победа стала для «СКА-Хабаровск» первой в РФПЛ.
Видеообзор также можно посмотреть на официальном канале «СКА-Хабаровск» в YouTube.
«СКА-Хабаровск» обыграл «Анжи», одержав первую победу в РФПЛ