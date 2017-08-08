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Григорян: не знаю, что будет дальше, но к 70-летию в РФПЛ обязательно вернусь

8 августа 2017, вторник. 15:07 Футбол

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян после поражения со счётом 0:2 от «СКА-Хабаровск» в гостевом матче 5-го тура РФПЛ не исключил ухода из махачкалинской команды.

«Обе команды на этот матч были настроены по-особенному. Наверное, победа Хабаровска всё-таки была закономерной. Мне кажется, их игроки сыграли с большей самоотдачей.

Судьба дала мне шанс поработать в Премьер-Лиге. Знаете, это как в «Мцыри»: «Старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас». Когда он говорит: «Таких две жизни за одну, но только полную тревог, я променял бы, если б мог». Я не знаю, что будет дальше у меня с работой, но не жалею, что попробовал это непередаваемое ощущение от Премьер-Лиги.

Жалею ли о том, что ушёл из Хабаровска? Давайте это останется тайной. Я много-много лет шёл к Премьер-Лиге, и если так получится, что судьба меня опять запросит в первую лигу или во вторую лигу, то я, настолько очарованный Премьер-Лигой, наверное, ещё больше займусь своим здоровьем и буду вести более здоровый образ жизни. И к 70-летию обязательно туда вернусь.

Считаю, что тот ресурс, который у нас был, мы использовали не на все сто процентов. Всё-таки многие забывают, что «Анжи» тоже состоит наполовину из игроков первого дивизиона. Я многим футболистам дал шанс поработать в Премьер-Лиге. Как тренер где-то я ошибался. Но футболисты должны этот шанс использовать. У них, в отличие от меня, нет возможности работать ещё 20-30 лет, чтобы опять вернуться в Премьер-Лигу», — сказал 50-летний специалист.

Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
08 августа 2017, вторник. 11:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
2 : 0
Анжи
Махачкала
1:0 – Маркович – 68, 2:0 – Калинский – 90+4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анжи СКА-Хабаровск Александр Григорян
Новости. Футбол
8 августа 2017, вторник
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