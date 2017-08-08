16-й Кубок памяти Сергея Перхуна состоится 2 сентября

ЦСКА совместно с event-агентством Moscow Еvent продолжает традицию проводить каждый год любительский футбольный турнир в память о вратаре Сергее Перхуне, которому 4 сентября исполнилось бы 40 лет. 16-й традиционный Кубок памяти Сергея Перхуна состоится 2 сентября 2017 года на стадионе «Октябрь». Организаторами мероприятия выступают ЦСКА и event-агентство Moscow Еvent.
В турнире примут участие от 16 до 32 команд, среди которых сборная администрации ЦСКА и команды партнёров «армейского» клуба. Соревнования пройдут в двух зачётах: любительском и корпоративном. В корпоративном сыграют команды, представляющие юридические лица, а также сборные ведущих спортивных СМИ. В любительском зачёте выступят все непрофессиональные команды. Формат турнира — 5+1 (два тайма по 10 минут). По итогам Кубка состоится награждение победителей, в котором примут участие представители клуба и партнёры ЦСКА.
А специальный приз — лучшему вратарю — будет вручать Юлия Перхун. Чтобы стать участником турнира, а также получить дополнительные консультации, надо собрать команду, оплатить регистрационный взнос и отправить заявку в оргкомитет турнира по электронной почте roman@mskevent.com или по телефонам: +7 (499) 390-37-27, +7 (962) 966-98-97.