«Фратрия»: в Питере — пять, в «Спартаке» — 22

Фанатское объединение и движение спартаковских болельщиков «Фратрия» в своих аккаунтах в социальных сетях разместило пост, связанный с поражением красно-белых от «Зенита» в гостевом матче 4-го тура РФПЛ.
«В Питере — пять. В „Спартаке“ — 22», — гласит запись «Фратрии», намекая на количество чемпионских титулов команды. «Спартак» — 12-кратный чемпион СССР и 10-кратный чемпион России. «Зенит» становился чемпионом страны пять раз (1984, 2007, 2010, 2012, 2015).
Вероятно, пост «Фратрии» является ответом на песню популярного музыканта и болельщика «Зенита» Шнура, представленную после победы «Зенита» над «Спартаком» со счётом 5:1. «Питер не спит, снова гулять! Сделал „Зенит“ в Питере — пять!» — говорится в тексте композиции Шнурова, которую сине-бело-голубые разместили в своём аккаунте в «Твиттере».
Видео, на котором Шнуров исполняет эту композицию, доступно на «Чемпионате».